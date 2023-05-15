انت الان تتابع خبر هالاند يُحطّم صلاح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مكن النجم النرويجي إرلينغ هالاند من القفز فوق اللاعب المصري المحترف في نادي ليفربول وتحطيم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كان مسجلا باسم الدولي المصري نجم ليفربول محمد صلاح.

وأحرز هالاند هدفا لمانشستر سيتي في مرمى إيفرتون بالمباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح "السيتيزنز".

وبهذا الهدف بات رصيد هالاند 36 هدفا، كما أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من دون ضربات جزاء، في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 44 هدفا بجميع المسابقات.

هدف هالاند في مرمى إيفرتون جعله يحطم الرقم القياسي للدولي المصري محمد صلاح الذي سجل 43 هدفا بدون ركلات الجزاء في الموسم 2017-2018.

ويستعد سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعد التعادل ذهابا 1-1 في مدريد.

ويحلم سيتي بحصد اللقب القاري لأول مرة، كما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويحلم بتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم.