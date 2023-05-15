الرياضة

عاجل | خطوة جديدة نحو لقب “بريميرليج”.. مانشستر سيتي يسحق إيفرتون

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رياض - احمد صلاح - بثلاثة أهداف دون رد، حقق مانشستر سيتي الفوز على إيفرتون، في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2022/2023.

مانشستر سيتي واصل الخطى بثبات نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بالفوز اليوم على إيفرتون.

اهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

حاندوجان افتتح التسجيل لكتيبة السيتي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.
 

ثم عزز هالاند من تقدم الفريق السماوي وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 39.

وعاد جاندوجان وسجل ثاني أهداف والثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليصبح اللاعب الألماني الثاني في تاريخ البريميرليج الذي يساهم في 60 هدفًا، أو أكثر بالبريميرليج، بعد مسعود أوزيل، نجم آرسنال السابق.

الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، حقق رقم مميز بعد صناعته للهدف الأول ، لتصبح  تلك المرة الأولى التي يصنع فيها محرز أهدافا في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد سيتي للنقطة 85 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن وصيفه آرسنال الذي سيخوض بعد قليل مواجهة أمام ضيفه برايتون.

بالهزيمة من سيتي ، استمر إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام الثامن عشر ليدز.

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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