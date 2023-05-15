انت الان تتابع خبر عاجل | خطوة جديدة نحو لقب “بريميرليج”.. مانشستر سيتي يسحق إيفرتون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بثلاثة أهداف دون رد، حقق مانشستر سيتي الفوز على إيفرتون، في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2022/2023.

مانشستر سيتي واصل الخطى بثبات نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بالفوز اليوم على إيفرتون.

اهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

حاندوجان افتتح التسجيل لكتيبة السيتي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.