انت الان تتابع خبر عاجل | خطوة جديدة نحو لقب “بريميرليج”.. مانشستر سيتي يسحق إيفرتون والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بثلاثة أهداف دون رد، حقق مانشستر سيتي الفوز على إيفرتون، في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2022/2023.
مانشستر سيتي واصل الخطى بثبات نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بالفوز اليوم على إيفرتون.
اهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
⚽️🔥 غوندوغان يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي بعد تمريرة متقنة من رياض محرز#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ايفرتون_مانشستر_سيتي #PremierLeague pic.twitter.com/cEP9DAPrsg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2023
ثم عزز هالاند من تقدم الفريق السماوي وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 39.
⚽️🔥 هالاند يعزز من تقدم السيتي— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2023
#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ايفرتون_مانشستر_سيتي #PremierLeague pic.twitter.com/euuH7AzZop
وعاد جاندوجان وسجل ثاني أهداف والثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليصبح اللاعب الألماني الثاني في تاريخ البريميرليج الذي يساهم في 60 هدفًا، أو أكثر بالبريميرليج، بعد مسعود أوزيل، نجم آرسنال السابق.
🔥🔥🔥 رياض محرز يموه وغوندوغان ببراعة يهز شباك إيفرتون بهدف ثالث من ركلة حرة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2023
#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ايفرتون_مانشستر_سيتي #PremierLeague pic.twitter.com/1t7lYaWkrl
الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، حقق رقم مميز بعد صناعته للهدف الأول ، لتصبح تلك المرة الأولى التي يصنع فيها محرز أهدافا في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
الفوز رفع رصيد سيتي للنقطة 85 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن وصيفه آرسنال الذي سيخوض بعد قليل مواجهة أمام ضيفه برايتون.
بالهزيمة من سيتي ، استمر إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام الثامن عشر ليدز.