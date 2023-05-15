الشغب يُنهي مباراة بالدوري الهولندي

انت الان تتابع خبر الشعب يُنهي مباراة بالدوري الهولندي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبب شغب الجماهير في إنهاء مباراة في الدوري الهولندي، جمعت ناديي أياكس وغرونينغن، على أرض الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من المسابقة.

وأظهرت لقطات مصورة إلقاء جماهير نادي غرونينغن قنابل الدخان على أرض الملعب، كما ذكرت تقارير صحفية أن المشجعين حاولوا النزول إلى المستطيل الأخضر، مما تسبب في اضطراب كبير.

وزعمت تقارير أن أنصار نادي غرونينغن فعلوا ذلك احتجاجًا على هبوطهم للدرجة الأدنى وتوديع دوري الأضواء

كانت المباراة قد تمّ إيقافها في الدقائق الأولى ثمّ استؤنفت، قبل أن تعلق بشكل نهائي حينما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.

قال موقع "يورو سبورت" إن هناك احتمال أن يقوم الاتحاد الهولندي لكرة القدم بمعاقبة النادي بفرض غرامات أو خصم نقاط في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، بسبب ما فعله جمهوره.

يحتل نادي أياكس المركز الثالث على سلم ترتيب المسابقة، برصيد 63 نقطة، فيما يقع منافسه غرونينغن في المركز السابع عشر بـ 18 نقطة.