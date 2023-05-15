انت الان تتابع خبر رئيس برشلونة يُعلّق على أنباء عودة ميسي ومنافسة الهلال السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علَّق رئيس برشلونة خوان لابورتا على أنباء عودة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، للبارسا، الصيف المقبل.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" وإذاعة "راديو كتالونيا": "لقد تحدثت مع ليو من أجل إعادة الأمور إلى نصابها (عقب إجباره على الرحيل) بعدما كان عليّ وضع المؤسسة في المقام الأول قبل كل شيء، حتى قبل أفضل لاعب في العالم".

وأضاف رئيس برشلونة: "تبادلت الرسائل مؤخرًا مع ميسي، وكانت المحادثة دافئة وممتعة. هنأته على الفوز بكأس العالم. نعرف بعضنا منذ سنوات عديدة، وهناك علاقة بيننا".

وتابع رئيس برشلونة: "نريد أن يعود ميسي لبرشلونة، لكننا لن نتحرك بأرقام باهظة لإعادته. النادي يعمل ضمن خطة تقشفية".

وواصل خوان لابورتا: "نعمل على بناء فريق تنافسي جدًا خلال الموسم المقبل. سنرى ما إذا كان ستتم الموافقة على خطتنا المالية الجديدة من قبل رابطة الليجا".

وأكمل: "نريد أن تكون الليجا بداية المزيد من الألقاب وأن تعيد الفرح لبرشلونة. سعداء للغاية بالفريق ولكننا نعتقد أنه يمكن تحسينه. الدوري كان هدفنا، والعام المقبل سنواصل العمل في جميع المسابقات. نحن نفعل ذلك بهدف المنافسة في دوري الأبطال".

وأردف: "ميسي في باريس يعاني من بعض المواقف غير اللطيفة مع الجمهور، ولا أريد أن أزعجه. ليو يحب برشلونة، لا أحد يشك في ذلك".

واستطرد: "برشلونة هو برشلونة.. إنه منزل ميسي.. برشلونة يمكنه منافسة السعودية والجميع في الصفقة".

واسترسل: "لا نريد الدخول في الحديث عن أرقام كبيرة لأن ذلك سيكون تراجعا للنادي. لا يجب أن نعيد هذا الأمر لا مع ميسي ولا مع أي شخص آخر".

واختتم لابورتا: "من الممكن أن يكون ديكو خليفة ماتيو أليماني في منصب المدير الرياضي".

وكان برشلونة، توج بالليجا رسميا، عقب الفوز أمس الأحد، على إسبانيول (4-2)، ضمن منافسات الجولة الـ34.