انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات الحسم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء مواجهات مثيرة ونارية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف إنتر الإيطالي جاره ميلان غدا الثلاثاء، في مباراة معقدة لـ"الروسونيري" الذي خسر ذهابا على أرضه بهدفين دون رد.

وبعد غد الأربعاء، يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة سيحتضنها ملعب "الاتحاد" في مانشستر.

ويدخل ريال مدريد حامل اللقب، المباراة لخطف بطاقة التأهل من خلال تحقيق الفوز بعدما اكتفى بنتيجة التعادل 1-1 على ملعبه في لقاء الذهاب.

وفي ما يأتي برنامج إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بتوقيت غرينيتش:

- الثلاثاء:

إنتر الإيطالي ميلان الإيطالي -الساعة 19:00

- الأربعاء:

مانشستر سيتي الإنجليزي ريال مدريد الإسباني - 19:00.

ويقام النهائي السبت 10 يونيو في إسطنبول.