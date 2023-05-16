6 لاعبين مسلمين بالدوري الفرنسي يرفضون ارتداء قمصان دعم المثلية

انت الان تتابع خبر6 لاعبين مسلمين بالدوري الفرنسي يرفضون ارتداء قمصان دعم المثلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن 6 لاعبين مسلمين بالدوري الفرنسي لكرة القدم رفضوا ارتداء قميص يحمل شعار قوس القزح خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار السعي لمحاربة رهاب المثلية.



وفيما قام غالبية اللاعبين من الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا بالمشاركة في الحملة السنوية "مثليون أو مغايرون جنسيا، كلنا نرتدي نفس القميص"، فإن بعض اللاعبين رفضوا ارتداء قميص قوس القزح.



وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن المصري مصطفى محمد مهاجم فريق "نانت"، أبلغ مسؤولي النادي برفضه ارتداء قميص الفريق الذي يحمل شعار دعم للمثلية خلال مباراة فريقه أمام تولوز في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.



وذكرت الصحيفة أن المهاجم المصري مصطفى سافر مع تشكيلة نانت إلى تولوز، لكنه قرر البقاء في الفندق وعدم الذهاب إلى الملعب بعد رفضه ارتداء القميص الذي يدعم المثليين.



من جانبها، ذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، أن 4 لاعبين بصفوف فريق تولوز رفضوا بدورهم للسبب نفسه المشاركة في اللقاء الذي جمع بين تولوز ونانت أمس الأحد.



وأوضحت الشبكة أن اللاعبين هم المغربي زكريا أبو خلال والجزائري فارس شايبي والبوسني سعيد هاموليتش والمالي موسى ديارا.



كما رفض مدافع غانغان، السنغالي دوناتيان غوميس، المشاركة في جولة دعم المثليين في الدوري الفرنسي، وفضل إعلان انسحابه من المشاركة في هذه الحملة.



ومن المتوقع أن يتعرض اللاعبون الستة لعقوبات من قبل أندتهم وربما من رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم.