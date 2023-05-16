يستقبل انتر ميلان الايطالي، مساء اليوم الثلاثاء ، جاره الميلان في مباراة اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
المباراة تدور بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس (الساعة 19:00 جرينيتش) على ملعب جيوزيبي مياتزا.
يذكر أن مباراة الذهاب الذهاب انتهت بفوز الانتر 2-0.
ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي:
انتر: أونانا - دراميان - أسيربي - باستوني - دامفريس - تشالهان أوغلو - باريلا - مخيتريان - ديماركو - دجيكو - لاوتارو
ميلان: مانيان - كالابريا - تياو - توموري - هيرنانديز - تونالي - كرونيتش - ساليماكرس - دياز - لياو - جيروه
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال أوروبا (اياب نصف النهائي): الانتر يستقبل الميلان مساء اليوم...التشكيل المحتمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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