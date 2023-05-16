انت الان تتابع خبر انهيار أسعار تذاكر آخر مباراة لأرسنال في البريميرليغ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تركت هزيمة أرسنال أمام برايتون جماهير "المدفعجية" بقلوب مكسورة، وقد تصيب جيوب بعضهم بثقل أكبر.



في مرحلة ما، عندما تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أعيد بيع تذاكر المباراة الأخيرة لأرسنال في البريميرليغ ضد وولفرهامبتون مقابل 66 ألف دولار للتذكرة الواحدة.



لكن أرسنال فقد في المرحلة السابقة من البطولة آماله في المنافسة على اللقب، وبات مانشستر سيتي على بعد فوز واحد فقط للمحافظة رسميا على لقبه بطلا للبريميرليغ.



وخسر أبناء المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بثلاثية نظيفة على أرضه أمام برايتون الأحد الماضي، في حين فاز سيتي على إيفرتون بالنتيجة نفسها ليوسع فارق النقاط إلى 4 مع مباراة أقل.



ويتمسك جماهير أرسنال بالأمل ولكن تجار التذاكر الطموحين في السابق، ليسوا واثقين ويتعاملون بواقعية في موضوع بيع التذاكر.