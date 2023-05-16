قاد المدافع الدولي التونسي علي معلول فريقه الاهلي للظفر بكاس السوبر المصري لكرة القدم بتسجيله هدف الانتصار امام بيراميدز 1-صفر بعد تمديد الوقت في المباراة التي اقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بدولة الامارات.
وسجل علي معلول هدف المباراة الوحيد في الحصة الاضافية الاولى من ركلة جزاء في الدقيقة 95. وهو اللقب الثالث عشر للاهلي في سجل هذه المسابقة.
يذكر ان الاهلي المصري سيواجه الترجي الرياضي في الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا ذهابا في تونس يوم 12 ماي وايابا في القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاس السوبر المصري: علي معلول يقود الاهلي للتتويج باللقب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.