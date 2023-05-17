انت الان تتابع خبر الإنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ميلان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كرر إنتر فوزه على ميلان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء بملعب جيوزيبي مياتزا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





سجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.



بهذا الفوز، بلغ إنتر نهائي المسابقة بفوزه (3-0) في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد، لينتظر الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد.



بداية ساخنة



بدأ اللقاء بمحاولات جدية من أصحاب الأرض، وفي الدقيقة الثالثة مرر ديماركو كرة عرضية لأقصى اليمين قابلها باريلا برأسية مهيئة إلى دجيكو، الذي أطلق صاروخ بالمرمى تصدى له ماينان لكن الحكم أطلق صافرته محتسبا خطأ على باريلا.



الرد السريع جاء من ثيو هيرنانديز بعد دقيقتين فقط، والذي أطلق تسديدة عابرة للقارات من مسافة أكثر من 30 مترا ومفاجئة للحارس أونانا، الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تمر فوق عارضته.



وسنحت فرصة لباريلا في الدقيقة 7، بعدما استلم تمريرة طولية من تشالهان، ليتسرع باريلا في تسديدها من على حدود منطقة الجزاء وتمر بعيدة عن المرمى، رغم وجود المساحة أمامه للتوغل داخل المنطقة.



أونانا كاد أن يتسبب في هدف على فريقه، بعدما خرج بشكل خاطئ محاولا تشتيت كرة عرضية، لينجح جيرو في تمريرها برأسية أمام المرمى لكن دارميان تمكن من إبعادها لركنية قبل وصول تونالي لها.



أونانا بعد ثواني من خطأه، أنقذ مرماه من هدف مؤكد بالدقيقة 11، حيث سقط باريلا متأثرا باحتكاك قوي من ثيو، في لقطة استكمل فيها اللعب، لتصل لتونالي ويمرر عرضية وسط ثلاثة لاعبين من ميلان ويقابلها دياز بتسديدة في المرمى تصدى لها أونانا.



ووسط حالة من الاشتعال، رد إنتر بفرصة خطيرة بعد عرضية دجيكو إلى دومفريس، وتمريرة ممتازة من الاخير إلى باريلا أمام المرمى، سددها وتألق فيها ماينان الذي تصدى لها بيد واحدة، لكن الحكم أشار لوجود تسلل.



في الدقيقة 23، استخلص باريلا الكرة بشكل جيد من أمام ثيو ليمرر عرضية إلى دجيكو الذي مررها لمخيتريان، ليصوب الأرميني تسديدة مرت أعلى من عارضة الروسونيري.



لياو في أول ظهور له بعد 38 دقيقة لعب، حصل على كرة طولية أخطأ دارميان في متابعتها، لينطلق البرتغالي ويتوغل داخل المنطقة ويمر من أتشيربي ويسدد كرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لأونانا في أخطر فرص المباراة.



وببراعة شديدة، أنقذ ماينان مرماه من هدف محقق بالدقيقة 39، بعد ركلة حرة من الجانب الأيسر نفذها تشالهان داخل المنطقة، ليقابلها دجيكو برأسية تفاجأ بها حارس ميلان لكنه أبعدها بيد واحدة لينقذ مرماه.



وفي الركنية نفذت داخل المنطقة ويشتتها الدفاع لتصل لباريلا ويمررها إلى لاوتارو على خط منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية مرت أعلى من العارضة بقليل.



وأجرى إنزاجي، مدرب إنتر، تبديلا اضطراريا في الدقيقة 43 بخروج مخيتريان للإصابة، ليدفع ببروزوفيتش بدلا منه.



هدوء تام



بداية الشوط الثاني جاءت مغايرة تماما عن الأول، حيث سيطر الهدوء على اللعب وسط غياب الفرص والمحاولات على مرمى الفريقين.



ميلان أجرى تبديلا اضطراريا بعد إصابة مالك ثياو، ليحل محله بيير كالولو، في المقابل، أجرى إنزاجي تبديلا ثنائيا بخروج دجيكو وديماركو، ليدفع بلوكاكو وجوسينس.



وفي الدقيقة 74، فك لاوتارو مارتينيز الاشتباك وأحرز الهدف الأول في اللقاء بعد تمريرة وصلت للاوتارو داخل المنطقة ليمررها للوكاكو، ويعيدها البلجيكي بدوره إلى لاوتارو الذي كان خاليا من الرقابة، ليطلق تسديدة بقدمه اليسرى في القائم القريب ويفشل ماينان في التصدي لها وتسكن الشباك.



لاوتارو كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد دقائق، بعدما لاحظ تقدم الحارس ماينان من مرماه، ليسدد كرة من فوق الحارس لكن الأخير نجح في إبعادها باللحظات الأخيرة لركنية.



ماينان واصل الحفاظ على عدم استقبال الكثير من الأهداف، بعدما تصدى لفرصة محققة من قدم لوكاكو اليسرى بالدقيقة 90+2، بعدما سدد البلجيكي تسديدة صاروخية أبعدها ماينان ببراعة.