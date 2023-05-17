انت الان تتابع خبر عرض إماراتي للمحترف الأردني ياسين البخيت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى المحترف الأردني ياسين البخيت، مهاجم نادي أم صلال القطري لكرة القدم سابقا، عرضا من عدد من الأندية الإماراتية.

ووفقا للصحف القطرية الصادرة، اليوم الأربعاء، انتهت علاقة البخيت بنادي أم صلال أخيرا، حيث تلقى عروضا من أندية إماراتية لكرة القدم، من أجل الانضمام لأحدها خلال الموسم المقبل.

وانتهت علاقة ياسين البخيت بنادي أم صلال القطري مع نهاية الموسم الكروي المنتهي في قطر.

وأثنت الصحف القطرية على أداء وحرفية البخيت، مؤكدة أنه يمتاز بالقوة والمهارة التهديفية.

وأشارت إلى أن إدارة نادي أم صلال قد تستغني نهائيا عن لاعبيها المحترفين عقب انتهاء الموسم الكروي وبقاء الفريق ضمن دوري النجوم بصعوبة، موضحة أن ذلك يأتي من أجل بث دماء جديدة خلال الموسم المقبل والظهور بصورة قوية.(