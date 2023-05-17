أبطال أوروبا (اياب نصف النهائي): الانتر يستقبل الميلان مساء اليوم...التشكيل المحتمل

يستقبل انتر ميلان الايطالي، مساء اليوم الثلاثاء ، جاره الميلان في مباراة اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



المباراة تدور بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس (الساعة 19:00 جرينيتش) على ملعب جيوزيبي مياتزا.



يذكر أن مباراة الذهاب الذهاب انتهت بفوز الانتر 2-0.



ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي:

انتر: أونانا - دراميان - أسيربي - باستوني - دامفريس - تشالهان أوغلو - باريلا - مخيتريان - ديماركو - دجيكو - لاوتارو

ميلان: مانيان - كالابريا - تياو - توموري - هيرنانديز - تونالي - كرونيتش - ساليماكرس - دياز - لياو - جيروه

