عيسى العيدوني يحرز أول أهدافه في البطولة الألمانية

أحرز اللاعب الدولي التونسي عيسي العيدوني أول أهدافه في البطولة الألمانية، حين ساهم أمس السبت في فوز فريقه يونيون برلين على نادي فرايبورغ بنتيجة 4 - 2 لحساب الجولة 32.
وجاء هدف عيسى العيدوني، الذي دخل بديلا لزميله في الفريق يانيك هابيرر في العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة، عند الدقيقة 80.
يذكر أنّ عيسى العيدوني، صاحب الـ 26 عاما، كان قد تعاقد مع يونيون برلين منذ شهر جانفي الماضي، قادما من نادي فيرينتسفاروشي المجري.
ويحتل يونيون برلين، المعني بورقة المشاركة في كأس رابطة الأبطال الأوربية للموسم القادم، المركز الثالث في البطولة الألمانية برصيد 59 نقطة، وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم.
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