انت الان تتابع خبر قمة مثيرة بين الحسين اربد والوحدات بدرع المئوية الخميس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشهد ستاد الأمير محمد بالزرقاء، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الخميس، مباراة قوية تجمع فريقي الحسين اربد والوحدات، في قمة منافسات الجولة الثانية ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم والتي اطلق عليها درع المئوية.

ويتوقع أن تأتي هذه المباراة قوية وجماهيرية في ظل تحضيرات الفريقين وسعيهما لإحراز اللقب، كما يشهد نفس الملعب عند السادسة مساء غد مباراة معان ومغير السرحان.

يشار إلى أن الجولة الثانية تنطلق اليوم، حيث يلتقي الجليل مع الأهلي عند السادسة مساء قبل أن يواجه الرمثا نظيره شباب الأردن عند التاسعة والنصف.

وتختتم منافسات الجولة الجمعة بلقاء سحاب والسلط عند السادسة مساء، وشباب العقبة مع الفيصلي عند التاسعة والنصف.