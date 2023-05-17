أبطال أوروبا: قمة مرتقبة الليلة بين السيتي والريال..التشكيل المحتمل

يستقبل مانشستر سيتي الأنجليزي مساء اليوم الاربعاء، فريق ريال مدريد الاسباني، في مباراة اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



المباراة تدور بملعب الاتحاد بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس (الساعة 19:00 جرينيتش) ، مع العلم أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على نتيجة التعادل الايجابي 1-1.



ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي:



مانشستر سيتي: ايدرسون - والكر - دياز - أكانجي - ستونز - رودري - بيرناردو سيلفا - دي بروين - غوندوغان - جريليتش - هالاند

ريال مدريد: كورتوا - كارفاخال - ميليتاو - ألابا - كامافينجا - فالفيردي - كروس - مودريتش - رودريغو - بنزيمة - فينيسيوس