ليفربول يعلن رحيل 4 من نجومه نهاية الموسم

ليفربول يعلن رحيل 4 من نجومه نهاية الموسمأعلن نادي ليفربول، خامس الدوري الإنكليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، رحيل أربعة لاعبين عن صفوفه في نهاية الموسم الحالي بنهاية مدة عقودهم.

واللاعبون الأربعة هم: جيمس ميلنر، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الغيني نابي كيتا وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين.

وأشار ليفربول في بيان، إلى أنه سيكرّم اللاعبين على ملعب أنفيلد (في مباراتهم ضد أستون فيلا السبت المقبل) بالإضافة إلى تكريمات أخرى لاحقاً.

ولعب ميلنر لثماني سنوات مع ليفربول، ومن المتوقّع أن ينتقل لبرايتون، أو العودة إلى ليدز يونايتد.

كما لعب فيرمينو 360 مباراة مع الفريق، أسهم خلالها بتسجيل 187 هدفاً.

وانتقل تشامبرلاين إلى ليفربول عام 2017، لكن غاب عن الكثير من المباريات بسبب الإصابات، في حين انتقل كيتا إلى النادي عام 2018.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد الذي تتبقى له مباراة مؤجلة. وبعد استضافة أستون فيلا، يختتم ليفربول الموسم بمواجهة ليستر سيتي في 28 مايو.