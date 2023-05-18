سيتي يهين ريال مدريد ويتأهل لمواجهة إنتر
جرد مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد من لقب دوري أبطال أوروبا، باكتساحه برباعية دون رد يوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 1-1.
وتقدم سيتي بهدفين خلال 35 عن طريق برناردو سيلفا، وأضاف إيدير ميليتاو الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه ريال مدريد، قبل أن يختتم البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.
وسيواجه سيتي نظيره إنتر الإيطالي الذي بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على غريمه التقليدي ميلان 3-0 بمجموع المباراتين، مساء العاشر من يونيو المقبل، على ستاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.
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