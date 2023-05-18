انت الان تتابع خبر مصير مجهول ينتظر أنشيلوتي بعد الخسارة القاسية للريال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لن يعزز الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيرته الذاتية الزاخرة -على الأقل هذا الموسم- إذ أُقصي المدرب الأكثر تتويجا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (4 مرات) مع فريقه ريال مدريد -أمس الأربعاء- من نصف النهائي، لكن مستقبله القريب يبدو داخل أسوار النادي الملكي.

"لا أريد الاستماع إلى هذه المسألة بعد الآن"، هكذا علق رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريس، في السادس من أبريل/نيسان الماضي بعد تتويج فريقه بلقب كأس الملك بالفوز على أوساسونا 2-1، واضعا حدا للتكهنات حول مستقبل المدرب الفذ المطارد بقوة من منتخب البرازيل.

ولم يتغير شيء بعدها، لكن ريال مدريد أنهى موسما عاديا، بعد فقدان لقبيه في دوري الأبطال بخسارة قاسية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-5 في مجموع المباراتين، والدوري المحلي لمصلحة غريمه برشلونة.

وبعد التتويج بلقب الكأس المحلية الوحيدة التي تنقص خزائنه، يكون الـ"ميستر" الإيطالي قد أحرز 6 ألقاب مع ريال في 475 يوما، الدوري والكأس ودوري الأبطال والسوبر الإسبانية والسوبر الأوروبية ومونديال الأندية. كل هذا في أقل من موسمين، وهي سابقة لمدرب لريال.

وإن كان في وقت مضى أعلن أنه سينهي مسيرته في ريال مدريد، أقر المدرب الإيطالي بأنه قد يكون تسرع.

وتطارده البرازيل بشراسة، بعد رحيل مدربها تيتي إثر مونديال مخيب للآمال شهد تأهلها إلى ربع النهائي قبل الخروج أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وأمام إلحاح الصحفيين، فإن أنشيلوتي -الذي سيبلغ الـ64 من عمره في العاشر من يونيو/حزيران المقبل يوم نهائي دوري الأبطال- قطع الطريق عليهم الربيع الماضي بقوله "فلتكن الأمور واضحة: لن أتحدث عن مستقبلي الاحترافي قبل نهاية الموسم. أنا هادئ وأركز على موسمنا. أريد الوصول إلى نهاية عقدي حتى 2024".

وختم ممازحا -على غرار نهاية مؤتمراته الصحفية- "وإذا كان ريال سعيدا مني، إذا أراد الاحتفاظ بي، سأبقى حتى 2034".

وأضاف -مطلع الشهر الماضي- "لا أعرف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. أما إذا أراد القدوم إلى مدريد لمفاوضتي، أحب أن التقيه وأرحب به. أنا أحب البقاء في ريال مدريد، أحب هذا النادي".