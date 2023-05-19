روما يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
تأهل فريق روما الإيطالي إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد أن تعادل مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني بدون أهداف في مباراة إياب نصف النهائي.
واستفاد فريق ذئاب العاصمة من الفوز الذي حققه ذهابا قبل أسبوع على ملعبه بهدف اللاعب إدواردو بوف.
وكان روما تحت الضغط أمام صاحب الضيافة الذي أهدر الكثير من الفرص وحرمه إطار المرمى من التسجيل ليتأهل الفريق الإيطالي إلى النهائي.
ويقام النهائي يوم 31 مايو الجاري في العاصمة الهنغارية بودابست.
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