انت الان تتابع خبر تغريم الأهلي 120 ألف دولار بسبب شكوى الهلال السوداني: إيه سبب الغرامة الكبيرة دي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 توقيع غرامة مالية كبيرة على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري وقدرها 120 ألف دولار.

وتأتي غرامة لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الموقعة على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب شكوى فريق الهلال السوداني ضد القلعة الحمراء.

سبب الغرامة الموقعة على الأهلي