انت الان تتابع خبر رحيل حسين الشحات وياسر إبراهيم في الصيف: الأهلي يكشف الحقيقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي عدلي القيعي عن حقيقة رحيل نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء حسين الشحات وياسر إبراهيم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رحيل حسين الشحات وياسر إبراهيم

وقال عدلي القيعي أنه غير حقيق الأخبار المنتشرة عن رحيل نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين الشحات وياسر إبراهيم في الصيف القادم وأن إدارة القلعة الحمراء لن تأخذ قرار إلا في مصلحة النادي.وأضاف رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية أن القلعة الحمراء ستعلن في الوقت المناسب إعلان التجديد لثنائي الفريق حسين الشحات وياسر إبراهيم.

جماهير النادي الأهلي

وتابع عدلي القيعي أنه لابد أن لا تنشغل جماهير النادي الأهلي بمثل هذه الأخبار وأن إدارة القلعة الحمراء تعمل على مدار العام من أجل توفير اللاعبين المناسبين للفريق في الميركاتو الصيفي والتجديد للأخرين.