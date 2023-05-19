إشبيلية يهزم يوفنتوس ويبلغ النهائي

إشبيلية يهزم يوفنتوس ويبلغ النهائيبلغ فريق إشبيلية الإسباني نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على يوفنتوس الإيطالي في إياب الدور نصف النهائي يوم الخميس، وذلك بعد اللجوء لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

سجل هدفي إشبيلية كل من اللاعبين خيسوس فيرنانديز سوسو وايريك لاميلا في الدقيقتين 71 و95 في حين سجل هدف يوفنتوس اللاعب دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وسيواجه إشبيلية في النهائي روما الإيطالي الذي تأهل بفضل التعادل السلبي على أرض باير ليفركوزن الألماني بعد الفوز ذهابا في ملعبه بهدف نظيف.