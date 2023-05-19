انت الان تتابع خبر النصر السعودي يقرر التصعيد ضد المهاجم المغربي حمد الله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستمر النصر السعودي في محاولاته للخروج منتصرا في قضيته مع مهاجمه السابق المغربي عبد الرزاق حمد الله، على خلفية مطالبة الأخير بمستحقاته المالية وطريقة رحيله عن العالمي إلى الاتحاد.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النصر قدم استئنافا رسميا ضد المهاجم الدولي المغربي أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بعد إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأحقية حمد الله في الرواتب المتأخرة والأموال التي تم خصمها منه أثناء فترة كورونا.

ويطالب النصر خلال مذكرته للمحكمة الرياضية بالاستناد إلى التسجيلات الصوتية التي تؤكد انتقال اللاعب بصفة غير قانونية إلى الاتحاد وتفاوضه مع الفريق الجداوي أثناء سريان عقده مع النصر في 2021.

وكان حمد الله، الذي ساهم بشكل كبير في فوز النصر بلقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019 بتسجيله 35 هدفا وتتويجه بجائزة هداف المسابقة، رحل عن "العالمي" لينضم للاتحاد في نهاية العام 2021 في صفقة أثارت جدلا واسعا.