الأهلي يهزم الترجي ويبلغ نهائي أبطال إفريقيا
بلغ الأهلي المصري نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تغلبه على الترجي التونسي 1- صفر، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.
وكان الأهلي قد فاز على الترجي 3 - صفر في تونس بمباراة الذهاب، ليخطف التأهل بعد تفوقه 4 - صفر في مجموع المباراتين.
وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 22.
وسيلتقي الأهلي مع الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في الدار البيضاء، وتقام مباراة العودة يوم السبت في جنوب إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يهزم الترجي ويبلغ نهائي أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.