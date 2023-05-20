ليفربول يتعادل مع أستون فيلا

ليفربول يتعادل مع أستون فيلافرض نادي أستون فيلا، التعادل 1-1 على مضيفه ليفربول في مباراة جمعتهما يوم السبت على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ووجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف سجله جاكوب رامسي في الدقيقة 27، لكن فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة 89 في مباراته الأخيرة في أنفيلد بعدما قضى ثمانية مواسم في أنفيلد.

وقبل الجولة الأخيرة، يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 36 مباراة فقط ولديه مباراة واحدة مؤجلة.