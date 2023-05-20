مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزيتوّج مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها منافسه أرسنال على يد مضيفه نوتنغهام فورست، السبت، في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة من 37 مباراة ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق أربع نقاط عن سيتي المتصدر الذي خاض 35 مباراة ويتبقى له ثلاث مباريات.

وتوج سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في ستة مواسم.

وضمن كذلك نوتنغهام فورست البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فاز 1-صفر على أرسنال، وسجل النيجيري تايو أونيي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19.

وتأكد بقاء فورست بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17 الذي يملك مباراة واحدة، وسبع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز 19 الذي يملك مباراتين متبقيتين. وهبط ساوثامبتون في وقت سابق إلى الدرجة الثانية.