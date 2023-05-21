دورتموند ينتزع الصدارة بثلاثية أوغسبورغ

دورتموند ينتزع الصدارة بثلاثية أوغسبورغاعتلى فريق بوروسيا دورتموند صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 3 - صفر في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، في الجولة الـ33 قبل الأخيرة من المسابقة.

أصبح دورتموند الذي حقق فوزه الـ22 هذا الموسم على مشارف التتويج باللقب بعد تتويجه عام 2011 / 2012 بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، والذي خسر أمس 1 / 3 أمام مضيفه لايبزج في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد أوغسبورغ، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة، عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني حيث سجل الإيفواري سيباستيان هيلير الهدفين الأول والثاني لدورتموند في الدقيقتين 58 و84، قبل أن يحرز براندت الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأصبح فوز دورتموند على ضيفه ماينز في الجولة الأخيرة للمسابقة الأسبوع المقبل، كافيا لتتويجه باللقب رسميا، دون النظر لنتيجة مباراة بايرن ميونخ مع مضيفه كولون، التي تجرى في نفس اليوم.