سيتي يحتفل باللقب بالفوز على تشيلسي

سيتي يحتفل باللقب بالفوز على تشيلسياحتفل فريق مانشستر سيتي بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ” يوم الأحد، بفوزه على ضيفه تشيلسي بهدف نظيف، ضمن الجولة 37، وقبل الأخيرة من البطولة.

وسجل جوليان ألفاريز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 88 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أرسنال أقرب مطارديه، فيما استقر تشيلسي بالمركز الثاني عشر، بعدما تجمد رصيده عند 43 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز وستهام يونايتد على ليدز يونايتد بثلاثية لهدف، وبرايتون على ساوثهامتون بنفس النتيجة.