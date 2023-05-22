انت الان تتابع خبر موعد قمة الفيصلي والوحدات في بطولة القدس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأحد، عن مواعيد مباريات بطولة القدس والكرامة بنسختها الثانية، والتي يشارك فيها من الأردن فريقا الفيصلي والوحدات.

وقررت اللجنة المنظمة أن تجمع مباراة نصف النهائي الأولى بين الفيصلي والوحدات، والثانية بين هلال القدس وجبل المكبر، وذلك لضمان أن تشمل المباراة النهائية ناديين من الأردن وفلسطين.

وستنطلق البطولة اعتبارا من 29 مايو/آيار الجاري، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في مدينة القدس، بلقاء يجمع الوحدات والفيصلي، وفي اليوم التالي يواجه هلال القدس نظيره جبل المكبر.

وكان الوحدات قد نجح في الظفر بلقب النسخة الماضية، التي شارك فيها من الأردن كذلك الفيصلي والرمثا.