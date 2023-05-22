انت الان تتابع خبر الظاهرة رونالدو يدعم فينيسيوس: إنها معركتنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالد على دعم مواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الاسباني.

وجاء ذلك بعد أن تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني، أمس الأحد، والتي خسرها الملكي بهدف نظيف.

ونشر رونالدو، صورة فينيسيوس، على حسابه بشبكة "إنستجرام" وكتب عليها: "حلقة جديدة من العنصرية في الليجا.. إلى متى؟ طالما أن هناك إفلاتا من العقاب وتواطؤا ستكون هناك عنصرية".

أضاف: "من غير المقبول أن الحكام والاتحاد والمسؤولين لا يتخذون إجراء وأن المشجعين يصفقون لمثل هذا العبث. هذا يكفي.. فينيسيوس اعتمد علي في معركتك... إنها معركتنا".

يذكر أن الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفالنسيا شهدت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، انتهت بطرد فينيسيوس جونيور.