انت الان تتابع خبر شروط قبول روسيا للانضمام للاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن شروط قبول روسيا في حال أرادت الانضمام للاتحاد الآسيوي، وعودة المباريات الدولية في سوريا.

وأقام الاتحاد اللبناني لكرة القدم حفل غداء على شرف سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بحضور رؤساء أندية الدرجة الأولى والإعلام الرياضي، في بيروت.

وأشار الشيخ سلمان في تصريحات لموقع "كووورة" إلى أن تطور عمل الاتحاد اللبناني لكرة القدم من خلال الكرة النسائية انعكس إيجابا، بقوله إن "صيته واسع في هذا الأمر، وكرة القدم اللبنانية تحقق الألقاب على صعيد السيدات".

كما أكد الشيخ سلمان أن الاتحاد الآسيوي يمنح الاتحادات المساهمات المالية، وأن كل اتحاد يصرف بحسب احتياجاته.

وذكر أن قضية منح المساهمات لاعتماد تقنية الفيديو في المباريات، هي أولوية يختارها الاتحاد اللبناني بحسب متطلباته.

وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن عودة المباريات الدولية في سوريا مرتبطة بعدة نقاط سلمها الاتحاد الآسيوي لنظيره السوري من ناحية وجود مطار ورحلات من وإلى، بالإضافة إلى المنشآت والأمان قائلا في هذه النقطة "شخصيا شعرت بالأمان عندما زرت سوريا".

وأضاف "بالنسبة لعامل الأمان في البلد، يترك هذا الملف للوفود الأمنية المشتركة من فيفا والاتحاد الآسيوي".

وعن موضوع ضم روسيا إلى الاتحاد الآسيوي قال: "سمعته في الإعلام مثلكم ولا يوجد أي خطاب رسمي من الاتحاد الروسي".

وأوضح: "بحال أراد الاتحاد الروسي الانضمام، فالأمر بيد الجمعية العمومية كما فعلت أستراليا عام 2005".

وأكد الشيخ سلمان أن التحاق أستراليا بالاتحاد الآسيوي، رفع مستوى المنافسة، و"على المنتخبات التي تريد التطور أن تواجه منتخبات ذات مستوى أعلى وهو أمر إيجابي".

في حين اعتبر أن على المستوى التسويقي فإن الاتحاد الآسيوي "كان ينتظر أكثر من الكرة الأسترالية".

وعن استضافة كأس العالم 2030 قال "ندعم السعودية بحال قررت استضافة كأس العالم بملف مشترك، إن كان في مونديال 2030 أو 2034".

وشدد الشيخ سلمان "يجب أن يكون الملف قويا ونسبة الفوز به بنسبة 90% ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي وليلقى الدعم الكامل من الكرة الآسيوية والعالمية".