انت الان تتابع خبر اتحاد السلة يعلن خطته التحضيرية لكأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن اتحاد كرة السلة، عن خطة إعداد وتحضير المنتخب الوطني للرجال، سعيا للظهور بقوة وألق، بعد الظهور الثاني على التوالي والثالث في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2023، والتي تحتضنها الفلبين وأندونيسيا واليابان، خلال الفترة من آب إلى 10 أيلول المقبلين.

وانتظم المنتخب في معسكر تدريبي محلي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، فيما سيغادر المنتخب الوطني في محطته الخارجية الأولى إلى اليونان لإقامة معسكر تدريبي في الفترة من الأول إلى 14 حزيران المقبل، ويتخلل المعسكر مواجهة المنتخب اليوناني للشباب.

ويتجه المنتخب إلى ليتوانيا في معسكر يقام في الفترة من 16-25 حزيران المقبل، ويتخلله خوض مباراة ودية مع منتخب ليتوانيا للشباب، وذلك في إطار مساعي الاتحاد للتدرج في المنافسات، لتجنيب لاعبي المنتخب عوامل الإرهاق في فترة الإعداد الأولى، على أن يخضع اللاعبون بعد ذلك إلى استراحة قصيرة تمتد حتى 2 تموز خلال عيد الأضحى المبارك.

وينتقل المنتخب بعد انتهاء توقّف فترة العيد، إلى كندا لإقامة معسكر في الفترة من 3-12 تموز، ويتخللها مواجهة فريق جامعة تورنتو والمنتخب الكندي تحت سن 23 عاما وفريق دوري النخبة الكندي (نياغارا)، إلى جانب مواجهة فريق يضم عددا من المحترفين الأجانب في دوري النخبة الكندي اضافة الى مواجهة محتملة مع فريق منتخبات الدوري الإفريقي (BAL).

كما يقيم المنتخب معسكرا داخليا في الفترة من 12-18 تموز المقبل، ثم يعود مجددا إلى ليتوانيا لإقامة معسكر بالفترة من 19-25 تموز، ويتخلله خوض نحو ثلاث مباريات ودية مع منتخب ليتوانيا، والذي يحتلّ المركز الثامن على سلم الترتيب العالمي.

ويشارك المنتخب الوطني في الدورة الرباعية التي تنظمها البرتغال بالفترة من 26-30 تموز، بمشاركة منتخبات جمهورية اتشيك ولبنان والبرتغال.

ويخوض المنتخب في عمّان مباريات كأس الملك عبدالله الثاني في نسختها 11، والتي تقام في الفترة من 4-8 آب بمشاركة منتخبات، المكسيك والبرتغال وأنغولا، على أن يعود المنتخب للمغادرة مجددا إلى جورجيا للمشاركة في دورة رباعية بالفترة من 11-14 آب، بمشاركة، مونتنيغرو وجورجيا وإيران، على أن يختتم المنتخب الوطني تحضيراته في الصين بالفترة من 18-22 آب.

وأشار الاتحاد في بيانه، الى السعي لإحكام خطة إعداد المنتخب بشكل يحقق اكبر عدد من المواجهات القوية مع منتخبات قريبة من مدارس اللعب الأميركية واليونانية والنيوزلندية، حيث تم اختيار بداية الاستعداد في معسكر بمنطقة جبلية عالية الارتفاع تجهيزاً للإعداد البدني الأولي.

وأضاف انه كثف عدد المباريات، مع الأخذ بالحسبان فترات متقطعة للتعافي، اضافة لمراعاة تنظيم خطط السفر للتكيف مع الأجواء في الوقت المناسب، لافتا الى وجود خبرات إضافية في الفريق من شأنها إكساب لاعبينا الإعداد البدني المطلوب الذي يمكنهم من الاستفادة التامة من المعسكر التدريبي والظهور بصورة منافسة قوية خلال منافسات المونديال.