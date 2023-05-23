انت الان تتابع خبر الشعباني يعود إلى الترجي والهدف كسر نحس التجربة الثانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ معين الشعباني في تدريب الترجي التونسي، في تجربة ثانية للمدرب الشاب، بعدما قاده في مناسبة أولى انطلاقاً من نهاية عام 2018 إلى حدود نهاية موسم 2020ـ 2021، وقاد خلالها الفريق إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرّتين، إضافة إلى التتويج في الدوري التونسي في عدد من المناسبات.



وانضمّ الشعباني إلى قائمة من المدربين الذين كانوا محظوظين بتدريب الترجي في أكثر من مناسبة، ولكنهم فشلوا في كسب التحدي خلال الرحلة الثانية، بسبب الفشل في التتويج في دوري أبطال أفريقيا، ولهذا فإن الشعباني سيكون مطالباً بأن يُنهي عقدة هذه المسابقة لتكون عودته ناجحة.

تمتع نبيل معلول وفوزي البنزرتي بالعديد من الفرص لتدريب الترجي الرياضي، حيث كانت التجربة الأولى أفضل خاصة بالنسبة إلى نبيل معلول الذي قاد الفريق للحصول على دوري الأبطال عام 2011، بعدما انتظر الترجي هذا اللقب منذ عام 1994، ولكن معلول الذي عاد لقيادة الترجي في منتصف 2012 فشل في نهائي دوري الأبطال وغادر الترجي، قبل أن يعود في نهاية الموسم الماضي، ومرة أخرى يفوز في الدوري المحلي ويفشل في دوري الأبطال فيرحل عن الفريق.



أمّا فوزي البنزرتي فدرّب الترجي أكثر من مرة وكانت تجربته في 1994 الأفضل عندما توج بدوري الأبطال، ولكنه فشل في المهمة لاحقاً، إذ خسر نهائي 2010 أمام مازيمبي الكونغولي، وعاد في 2017 ولكن الفشل في دوري الأبطال قاده للرحيل.

ودرب التونسي، خالد بن يحيى، الترجي في العديد من المناسبات ولكنه لم يوفق في دوري الأبطال رغم أنه يتألق في الدوري التونسي ويحصد في كل مرة التتويجات، وكذلك مواطنه يوسف الزواوي، والسويسري ميشيل دي كاستيل، وجميعهم لم يتوجوا بدوري الأبطال، إذ فاز الترجي بأربعة ألقاب بقيادة البنزرتي في 1994 ومعلول في 2011 والشعباني في 2018 و2019.