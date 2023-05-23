انت الان تتابع خبر الرياضة الأردنية تحتفل بالاستقلال وتجسد تطور المملكة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تجسد الرياضة الأردنية في كل عام، مراحل التطور الملموس الذي تشهده المملكة في كل القطاعات، حيث تواصل الرياضة تحقيق الإنجاز بمختلف الألعاب الرياضية، ليكون شاهدا على تقدم الأردن.

وتشهد الرياضة في جميع الألعاب وهي تحتفل باستقلال المملكة، تطورا كبيرا يجسد رفعة الأردن ومراحل تطوره على مدار السنوات الماضية منذ استقلاله وحتى الآن.

ويحرص الهاشميون على منح الرياضة والشباب جانبا كبيرا من اهتماماتهم، وهو ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يواصل دعم الرياضة والرياضيين، ويحرص على بناء المدن والمنشآت الرياضية في جميع المحافظات.

ففي عهد جلالته ارتفع عدد الأندية والهيئات الشبابية المنتشرة في كل محافظات المملكة إلى قرابة 400 نادي وهيئة شبابية وارتفع عدد مراكز الشباب والشابات الى قرابة 200 تغطي كافة المحافظات.

كما ارتفع عدد الاتحادات الرياضية المنضوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الأردنية الى 50 تمثل الألعاب الجماعية والفردية والنوعية، إضافة الى الروابط واللجان.

وشهد الأردن على مر التاريخ الكثير من الإنجازات، والبطولات الكبرى، مثل فعاليات الدورة الرياضية العربية التاسعة "دورة الحسين" عام 1999 وكاس العالم للسيدات تحت سن 17 والتي أقيمت في عمان عام 2016.

وحقق الأردن أيضا عبر تاريخه إنجازات كثيرا جدا، من أبرزها تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى نهائيات كاس العالم لثلاث مرات، وفوز لاعبينا بميداليات أولمبية في لعبتي التايكواندو والكراتيه، ومشاركة المنتخبات الوطنية في فعاليات عالمية.

ويؤكد نجوم الرياضة الأردنية، الذين يشاركون في احتفالات المملكة باستقلالها السابع والسبعين، على أن الرياضة الأردنية تجسد مراحل تطور الاردن في جميع القطاعات.

ويؤكد المدرب الوطني ونجم كرة القدم السابق أحمد هايل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الرياضة حققت القابا، وبطولات وإنجازات على مر التاريخ ومنذ الاستقلال وحتى الآن، ليؤكد ذلك حرص الهاشميين على دعم الرياضة والشباب.

وبين هايل أن الرياضة الأردنية على موعد مع مزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة في ظل الدعم الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد .

بدوره، أكد المدير الفني للمنتخبات الونية للتايكواندو فارس العساف أن دعم الهاشميين على مدار السنوات الماضية ساهم في الارتقاء بالرياضة والشباب، وهو ما نلمسه حاليا من إنجازات خاصة على صعيد الألعاب الفردية

وتمنى العساف أن يواصل الرياضيون حصد البطولات بحثا عن الإنجازات.