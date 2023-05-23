إمبولي يعمق جراح يوفنتوس برباعية

إمبولي يعمق جراح يوفنتوس برباعيةلقن إمبولي ضيفه يوفنتوس درسا قاسيا وفاز عليه 4 -1 مساء الاثنين في المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في الوقت الذي تعادل فيه روما مع ضيفه ساليرنيتانا 2 /2.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، حسم إمبولي فوزه على يوفنتوس منذ الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما بهدفين دون رد.

وتقدم فرانشيسكو كابوتو بهدف لإمبولي من ضربة جزاء في الدقيقة 18 ثم أضاف سبيستيان لوبيرتو الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني سجل فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني له والثالث لإمبولي واختتم زميله روبرتو بيكولي التسجيل في الوقت بدل الضائع، فيما تكفل فيدريكو كييزا بالهدف الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 86.

ورفع إمبولي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز السابع.

وأصبح يوفنتوس على بعد خمس نقاط من المركز الرابع الذي تقدم له ميلان، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وحصد روما نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 60 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف اتلانتا صاحب المركز السادس المؤهل للدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي، كما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر.