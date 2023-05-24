انت الان تتابع خبر بالفيديو .. رونالدو يسجد بعد تسجيل هدف مع النصر السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمكن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في تسجيل هدف بمرمى فريق الشباب، ضمن منافسات الجولة 28 لبطولة الدوري السعودي، وهو هدف الفوز لفريقه الذي منحه الثلاث نقاط.

وجاء الهدف في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

ويعتبر هذا الهدف رقم 17 لرونالدو مع النصر، في كل البطولات منذ انضمامه إلى صفوف العالمي يناير الماضي.

ونشر موقع "جول" العالمي بنسخته السعودية، فيديو التقطه أحد المشجعين من المدرجات، يظهر فيه رونالدو يسجد بعد إحراز الهدف.

وقبل هدف رونالدو، حرمته العارضة من تسجيل التعادل للنصر أمام الشباب، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم الأخير بهدف.

وجاءت محاولة رونالدو في الدقيقة 33، عندما انطلق عبدالرحمن غريب وأرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى رونالدو لها وسدد رأسية، لكن العارضة حرمته من تعديل النتيجة.

وانتهى اللقاء بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع العالمي رصيده إلى النقطة 63 في وصافة ترتيب الدوري السعودي، خلف الاتحاد صاحب الصدارة بـ 66 نقطة.