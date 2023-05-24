انت الان تتابع خبر مارتينيز .. الهداف الذي سيبعثر حسابات الفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقدم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مستويات مميزة في الموسم الحالي، حيث أنه خطف الأضواء مع فريقه إنتر ميلانو سواء على المستوى المحلي، الذي يحتل فيه المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي بعد أن سجل 20 هدفاً، وقدم لزملائه 5 تمريرات حاسمة.

ويأتي مارتينيز خلف نجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل 23 هدفاً قادت فريقه لإحراز لقب الدوري، في الوقت الذي يحتل إنتر ميلانو المرتبة الثانية في الترتيب العام للمسابقة قبل جولتين اثنتين من نهاية الموسم.

وتألق النجم الأرجنتيني أيضاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث أنه كان صاحب هدف الانتصار في مواجهة العودة بالدور نصف النهائي أمام الجار نادي ميلان بنتيجة هدف دون رد، ليبلغ اللاعب هدفه الثالث في البطولة مع ثلاث تمريرات حاسمة أخرى، وليصل مجموع مساهماته في أهداف الإنتر بمسابقة أمجد الكؤوس الأوروبية للموسم الحالي إلى 6 أهداف.

ويطمح النجم الأرجنتيني مع بقية زملائه في نادي الإنتر لمفاجأة فريق مانشستر سيتي، المرشح الأول لتحقيق اللقب، في مواجهة الدور النهائي للمسابقة التي ستكون في إسطنبول يوم 10 يونيو/حزيران القادم، ليحصل اللاعب على بطولة كبيرة أخرى بعد أن سبق له التتويج بكأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، في مونديال قطر الذي دار نهاية العام الماضي 2022.

ويرغب لاوتارو بالانضمام إلى قائمة تضم 9 لاعبين سبق لهم الجمع بين لقب كأس العالم وتتويج دوري أبطال أوروبا في موسم واحد، حيث تضم هذه القائمة 6 لاعبين من فريق بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا الغربية اللذين فازا باللقبين لعام 1974، وهم سيب ماير وبول برايتنر وفرانتس بكنباور وغيرد مولر وأولي هونيس.

وتضم اللائحة أيضاً كلاً من الفرنسي كريستيان كاريمبو الذي رفع دوري الأبطال مع ريال مدريد الإسباني، وفاز بكأس العالم مع منتخب الديوك في عام 1998، كما تضم روبرتو كارلوس الذي فاز بمونديال 2002 مع منتخب بلاده البرازيل، وتحصل على لقب صاحبة الأذنين مع ريال مدريد، بينما يعتبر آخر لاعب تمكن من تحقيق هذا الإنجاز هو رافاييل فاران الذي فاز في عام 2018، مع الريال بلقب دوري أبطال أوروبا، وحقق كأس العالم في روسيا مع المنتخب الفرنسي.

وفي حال حقق لاوتارو مارتينيز هذا الإنجاز فإنه سيقلب جميع المعطيات في حسابات الفوز بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل اللاعبين في كل عام، والتي يدخلها زميله في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كمرشح بارز للحصول عليها بعد حصوله أيضاً على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم، كما أن النرويجي إيرلينغ هالاند سيكون في تنافس غير مباشر خلال المباراة النهائية مع مارتينيز للحصول على الكرة الذهبية أيضاً إذا تمكن من التتويج بدوري الأبطال، وذلك بفضل أرقامه القياسية في أول مواسمه بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الذي قاد فريقه للفوز به.

وكان يمكن للاعب آخر من السيتي أن يكون مرشحاً للحصول على جائزة الكرة الذهبية وهو الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي بإمكانه أيضاً تحقيق دوري الأبطال وكأس العالم، لكنه لا يعتبر من اللاعبين الأساسيين للفريق وهو ما جعله يخرج من دائرة الترشيحات.