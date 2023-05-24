انت الان تتابع خبر بهذه الطريقة سيُساعد مانشستر سيتي جمهوره للوصول إلى نهائي إسطنبول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ فريق مانشستر سيتي الإنكليزي في التفكير والتخطيط لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 من الآن، إذ بادر إلى خطوة مميزة تجاه جمهوره الذي يريد مساندته الكبيرة في مدرجات ملعب "أتاتورك" في إسطنبول يوم 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، فإن فريق مانشستر سيتي الإنكليزي عرض على جماهيره رحلة ذهاب وعودة في نفس اليوم مقابل سعر يصل إلى حوالي 995 جنيها إسترلينيا (حوالي 1200 يورو)، وهذا السعر لا يشمل تذكرة حضور المباراة النهائية.

كما يُقدم فريق "سيتي"، بالتعاون مع الراعي الخاص به "Sportsworld"، رحلة سفر يوم الجمعة والعودة يوم الأحد بعد النهائي مع حجز ليلتين في فندق مقابل حوالي 1200 جنيه إسترليني، حوالي 1800 يورو، كما تقدم الشركة الراعية خيار نقل المشجعين في حافلات من المطار إلى الملعب، والعكس.

يُذكر أن فريق مانشستر سيتي حصل على حوالي 20 ألف تذكرة من مجموع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيُلعب على ملعب "أتاتورك" في إسطنبول، وهو نفس العدد الذي حصل عليه فريق إنتر ميلان الإيطالي، في وقت تُوزع باقي التذاكر على الرعاة والجماهير المحلية والشخصيات المهمة، مع الإشارة إلى أن السعة الإجمالية للملعب هي حوالي 79,414 متفرجا.