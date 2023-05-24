سجدة رونالدو تفاجيء الجميع

انت الان تتابع خبرسجدة رونالدو تفاجيء الجميع الان ومع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اد كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للعودة من بعيد، والفوز على الشباب، الثلاثاء 3-2، في ختام الجولة الـ28 من عمر دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وتأخر النصر بهدفين في بداية اللقاء، حيث سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 25، وعاد اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة في الدقيقة 40، قبل أن يقلص البرازيلي أندرسون تاليسكا النتيجة قبل الاستراحة بدقيقة واحدة.

وعاد النصر بقوة في الحصة الثانية، ليعدل له عبدالرحمن غريب النتيجة في الدقيقة الخمسين، قبل أن يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويقود الفريق للانتصار بـ"ريمونتادا"، محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وحقق النصر الفوز في مباراة مهمة على طريق المنافسة على لقب الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة، خلف المتصدر الاتحاد (66 نقطة) الذي فاز بدوره على الباطن بهدف دون رد، قبل جولتين من ختام المسابقة.

وشد رونالدو الأنظار إليه أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الثالث لفريقه، بعد أن سجد على الأرض وسط زملائه الذي تجمعوا حوله، ويبدو وكأنهم هم من طلبوا منه القيام بذلك، فما كان منه إلا الانصياع لرغبتهم وسط تصفيقاتهم.

وتفاعلت الجماهير كثيراً مع الحركة التي قام بها اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي، حيث صفقت له طويلاً، في ما أشعل فيديو اللقطة مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لقي رواجاً كبيراً خصوصاً على تويتر.

وأثارت حركة الدون التساؤلات بخصوص الهدف من القيام بذلك، هل هو إمكانية تأثر اللاعب بعيشه في المملكة العربية السعودية واعتناقه للدين الإسلامي، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى تصرف عفوي من اللاعب أراد به إسعاد جماهير فريقه.

وخاض قائد منتخب البرتغال، 18 مواجهة مع النصر حتى الآن، 15 منها في الدوري، واثنتان في كأس الملك، وأخرى في كأس السوبر، حيث لعب أكثر من 1490 دقيقة سجل فيها أربعة عشر هدفاً.