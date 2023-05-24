برشلونة يخسر أمام بلد الوليد في الليغا

برشلونة يخسر أمام بلد الوليد في الليغاخسر فريق برشلونة أمام مضيفه بلد الوليد بنتيجة 3 -1، في مباراة الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل أهداف بلد الوليد، أندرياس كريستنسن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، كايل لارين في الدقيقة 22، وجونزالو بلاتا في الدقيقة 73، بينما سجل ليفاندوفسكي لبرشلونة في الدقيقة 84.

ومنذ إعلانه بطلاً للدوري الإسباني، مني برشلونة بخسارتين متتاليتين حيث سقط في الجولة الماضية أمام ضيفه ريال سوسيداد 1 2/ قبل أن يخسر على ملعب بلد الوليد.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 38 نقطة ليبتعد عن مثلث الهبوط ويتقدم للمركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن خيتافي الذي تراجع للمركز الثالث من القاع قبل مباراته مساء اليوم الأربعاء على ملعب ريال بيتيس.

ويتأخر بلد الوليد بفارق الأهداف فقط عن قادش صاحب المركز السادس عشر وبفارق نقطة واحدة عن ألميريا صاحب المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين خلف بلنسية وسيلتا فيجو، في المركزين الرابع عشر والثالث عشر على الترتيب.

أما برشلونة فتوقف رصيده في الصدارة عند 85 نقطة من 27 انتصاراً وأربعة تعادلات وخمس هزائم.