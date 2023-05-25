ريال مدريد يهزم فايكانو بالدوري الإسباني

ريال مدريد يهزم فايكانو بالدوري الإسبانيانتزع فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً من ضيفه رايو فايكانو 2 - 1 في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغاء".

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز فياريال على ضيفه قادش 2 - صفر، فيما تعادل إلتشي مع ضيفه إشبيلية 1 - 1.

وارتفع رصيد الريال، الذي خسر أمام بلنسية في المرحلة الماضية، إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف برشلونة (المتصدر)، الذي توج باللقب هذا الموسم، ونقطتين عن أتلتيكو الذي سيلعب لاحًق في ضيافة إسبانيول.

في المقابل، توقف رصيد رايو فايكانو، الذي تكبد خسارته الثالثة على التوالي، عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة مدريد، بادر ريال مدريد بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل راؤول دي توماس لمصلحة فايكانو في الدقيقة 84.

ولم يهنأ فايكانو بتعادله كثيرا، بعدما منح البرازيلي رودريغو النقاط الثلاث لمصلحة الريال، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 89.