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برايتون يفرض التعادل على سيتي

فرض فريق برايتون التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مانشستر سيتي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي. برايتون يفرض التعادل على سيتيفرض فريق برايتون التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مانشستر سيتي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي. وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم عن طريق فيل فودين في الدقيقة 25، وأدرك برايتون التعادل عن طريق خوليو إنسيسو في الدقيقة 38. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة وكان قد حسم اللقب مؤخراً، بينما رفع برايتون رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس.

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