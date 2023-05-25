إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا
توج فريق إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بفوزه مساء أمس على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة بملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.
وسجل هدفي إنتر لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 29 و37 في حين أحرز فيورنتينا هدفه عن طريق نكولاس غونزاليس في الدقيقة الثالثة.
ونجح إنتر الذي توج بلقب كأس السوبر الإيطالي في يناير الماضي، في تحقيق لقبه الثاني للموسم الرياضي 2022 - 2023 والثاني على التوالي في البطولة، فيما تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا حيث يواجه مانشستر سيتي في العاشر من يونيو المقبل.
ورفع انتر رصيده من الألقاب في كأس إيطاليا لتسعة ألقاب متساويا مع نادي روما في حين يبقى يوفنتوس برصيد 14 لقبا في سجلات البطولة وبالمقابل توقف فيورنتينا في ستة ألقاب كان آخرها عام 2001.
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