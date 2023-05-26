يونايتد يكتسح تشيلسي في ليلة العودة لأوروبا

يونايتد يكتسح تشيلسي في ليلة العودة لأوروباحسم مانشستر يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باكتساحه ضيفه تشيلسي، بأربعة أهداف في مُقابل هدف، يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليغ".

وتقدم مانشستر يونايتد مبكرا من خلال البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل مانشستر يونايتد هيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، أعقبه هدف آخر حمل توقيع ماركوس راشفورد في الدقيقة 78، بينما سجل جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وضمن مانشستر يونايتد تواجده ضمن فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصاعدة لدوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نيوكاسل الرابع، بينما سيتجه ليفربول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي نال خسارته الـ16 في المسابقة هذا الموسم مقابل 11 فوزا و10 تعادلات، عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.