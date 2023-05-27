بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألمانيتوّج فريق بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني لكرة القدم للمرة 11 توالياً، عقب فوزه المثير على مضيفه كولن 2-1 بهدف قاتل لجمال موسيالا، مسفيداً من تعادل غريمه بوروسيا دورتموند على أرضه أمام ماينتز 2-2 في المرحلة 34 الأخيرة.

وأنهى بايرن الموسم في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن دورتموند بعد تعادلهما بالنقاط (71) فحرم الأخير من لقب أول في البوندسليغا منذ العام 2012.

وبدا اللقب في طريقه إلى دورتموند بعد أن عادل كولن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة أمام بايرن، لكن موسيالا سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 وسط احتفالات جنونية.

وتوج بايرن ميونخ بلقب بطل "البوندسليغا" للمرة الـ11 على التوالي والـ33 في تاريخه، وهو رقم قياسي، ويليه نادي نورنبرغ في المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، ومن ثم بوروسيا دورتموند في المرتبة الثالثة برصيد 8 ألقاب.