انت الان تتابع خبر أجيال الغد الأردني يفوز على الكويت الكويتي بفارق 3 نقاط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شفاء الزغول - فاز نادي أجيال الغد الأردني على نظيره نادي الكويت الكويتي في صالة الأمير حمزة ،السبت، بنتيجة 47/44 ضمن بطولة أجيال الغد السابعة لأندية غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة



قال رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة محمد الخزاعلة، إن البطولة انطلقت في ٢٣ أيار واختتمت اليوم، حيث انتهت المباراة بفوز فريق أجيال الغد بالمركز الأول و فريق الكويت الكويتي بالمركز الثاني، والسلام الفلسطيني بالمركز الثالث



وأضاف الخزاعلة الهدف من البطولة اتاحة الفرصة للأندية الرياضية الأردنية والعربية للمشاركة واستقطاب لاعبين ناشئين لتمثيل وطنهم في المحافل الدولية



وتابع بدأ التحضير إلى البطولة منذ بداية هذا العام بهدف التطوير من هذه البطولة التي تضمنت مشاركة خمسة فرق (فريق المستقبل الفلسطيني وفريق الكويت الكويتي، وفريق المستقبل الأردني، وفريق السلام الفلسطيني، وفريق أجيال الغد)

