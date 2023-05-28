انت الان تتابع خبر أبو عابد: نتمنى مباراة قوية أمام الوحدات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المدير الفني لنادي الفيصلي جمال أبو عابد انه يتمنى ان تكون المباراة ضد الوحدات في بطولة القدس والكرامة قوية ومميزة وعامره بتواجد الجماهير.

وقال أبو عابد في مؤتمر صحفي : " نشكركم على حسن الاستقبال والاستضافة وبكل تأكيد المشاركة في هذه البطولة له عدة اهداف وخاصه بانها ستقام في ارض المحبة والسلام"

وأضاف : "مباراتنا امام الوحدات لن تختلف عن أي مباراة سابقة من ناحية الاهمية واتمنى ان تكون مباراة قوية ومميزة وعامره بتواجد الجماهير "

من جهته قال قائد الفريق بهاء عبد الرحمن ان " مباراة الغد هي مباراة بين الاخوة والاشقاء ونتمنى ان تكون مباراة جميلة بين الطرفين".