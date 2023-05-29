انت الان تتابع خبر تين هاج يهدد إدارة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن غضبه من قلة استثمارات النادي الإنجليزي، كما هدد الإدارة بالفشل هذا الموسم.



وقال تين هاج، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "لقد رأينا ما حدث في الشتاء. جميع الأندية قامت باستثمارات ضخمة، بينما نحن هنا لم نفعل ذلك".



وأضاف المدرب الهولندي: "النادي يعرف إذا كنت تريد التواجد في المربع الذهبي والمنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي، فإنك مجبر على الإنفاق. وإلا فلن يكون لديك فرصة في النجاح، لأن الأندية الأخرى ستواصل الاستثمار".



يذكر أن إدارة مانشستر يونايتد قررت خفض النفقات في العام الحالي، بسبب عرض النادي الإنجليزي للبيع واقتراب انتقاله إلى مالك جديد.



ونجح مانشستر يونايتد في التواجد بالمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.