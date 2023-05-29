تشيلسي يتعاقد مع الأرجنتيني بوكيتينو

تشيلسي يتعاقد مع الأرجنتيني بوكيتينوتعاقد تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الاثنين، بحثا عن نهضة سريعة من كبوته.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية وافق بوكيتينو (51 عاما) على عقد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي، ليعود إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أربع سنوات من إقالته في الفريق اللندني الآخر توتنهام.

وقال مديرا نادي تشيلسي، لورنس ستيوارت وبول وينستانلي "هو مدرب يبحث عن الفوز، عمل على أعلى المستويات، في بطولات ولغات متنوعة. روحه، مقاربته التكتيكية والتزامه بالتطوير جعلت منه مرشحا استثنائيا".

وعاش تشيلسي موسما كارثيا، هو الأول تحت إشراف الملاك الجدد، ليحتل المركز الثاني عشر في الدوري بفارق 45 نقطة عن مانشستر سيتي البطل.

كما قرر بويلي إقالة المدرب الألماني توماس توخيل بعد سبع مباريات فقط، عندما كان تشيلسي يحتل المركز السادس في الدوري، وعين غراهام بوتر من برايتون، وهو مدرب اعتبر أيضا واعدا ولكن بدون خبرة في ناد بمكانة تشيلسي.

وعين بوتر في مشروع طويل الأجل مع تشيلسي، لكنه أقيل في أوائل أبريل الماضي، فأتى أسطورة النادي فرانك لامبارد ليتولى المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وسيكون بوكيتينو سادس مدرب دائم لتشيلسي خلال خمس سنوات.