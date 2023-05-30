انت الان تتابع خبر لاعب مصري عن السعوديين:كنا نرسل من يعلمهم كرة القدم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار المهاجم الدولي المصري السابق ومقدم البرامج أحمد حسام ميدو، جدلا واسعا بسبب مقارنته بين الدوري المصري والسعودي بطريقة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "تخلق حساسيات".

وقال ميدو، في برنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه، في إطار المقارنة بين الدوري السعودي والمصري: "أريد أن أرى مقارنة بين صورتين إحداهما من الدوري السعودي والأخرى من الدوري المصري".

وأردف: "الأمر لا يتعلق بالأموال، فنحن لدينا أموال ونستطيع أن نقوم بأمور جيدة إذا أردنا ذلك".

وامتدح ميدو جودة الملاعب والتصوير في السعودية وحتى قمصان الأندية السعودية، وأردف قائلا: "لماذا نحن لا نحاول أن نرسل أحدا، بما أن العلاقات طيبة بين مصر والسعودية، كي يبقى هذا الشخص أسبوعين ويعرف كيفية عمل النظام ويفهم الطريقة التي اتبعوها لتنظيم دوري قوي ويعود إلى مصر ليحاول تطبيقه.. ليس عيبا".

وأضاف نجم نادي الزمالك السابق: "يجب أن تكون واقعيا وتدرك أن (السعوديين) سبقوك فأنت (كمصري) كنت ترسل لهم من يعلمهم كرة القدم، وها هم اليوم يسبقونك، فما السبب؟ لأن هناك من يريد أن يعمل من أجل بلده وأن يطور".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متباين مع تصريح ميدو، إذ انتقد البعض استخدامه كلمة "علمناهم" مشيرا إلى أنها "تخلق حساسيات"، بينما اعتبر البعض كلام النجم المصري واقعيا ومنطقيا بالنظر لمستوى الدوري السعودي حاليا مقارنة بنظيره المصري.

وقال أحد الرواد "ضد موضوع علمونا وعلمناهم، هذي المواضيع تخلق حساسية والبعض يستغلها لأجندته، بالأيام الأخيرة تصريح المغني محمد فؤاد تسبب بإثارة الرأي العام المصري بعدما قال السعودية علمتنا الأخلاق و الكرم، الآن ميدو يتكلم في مجال الرياضة و يقول كنا نرسل و نعلم السعوديين الكرة والحين سبقونا!".

وعلق ناشط آخر قائلا: "ميدو قال الحقيقة كنا قديما نستعين بالكوادر المصرية والسودانية وملخص كلامه أن السعودية الآن تطورت ونحتاج نتعلم منهم كيف صار هذا التطور وماذا عملوا من أنظمة عشان تطبق في مصر".

ونشرت صفحة رياضية باسم "AliGoalSA" على موقع "تويتر" فيديو لتصريح ميدو وكتبت: "شوفوا الفرق بين الدوري السعودي والدوري المصري ابعثوا لنا ناس من عندنا يروحوا السعودية ويعلمونا كيف تقدموا علينا بمراحل".

وكتبت صفحة أخرى: "أخذوا الجديد.. مصر كانت ترسل ناس إلى السعودية لتعليم السعوديين كيف يلعبون كرة القدم".